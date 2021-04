Es treten für den Wahlkreis 128 (Steinfurt III/Tecklenburger Land und Emsschiene) an: die aktuelle Bundestagsabgeordnete und Bundesbildungs- sowie forschungsministerin Anja Karliczek (49) aus Brochterbeck und der Ibbenbürener Rechtsanwalt Hendrik Kaldewei (47). Bereits vergangenen Montag hatten Karliczek und Kaldewei in einer digitalen Veranstaltung den CDU-Mitgliedern ihre zentralen Positionen vorgestellt. „Eine spannende Premiere in unserem Kreisverband“ sei das gewesen, schrieb die CDU-Kreisvorsitzende Christina Schulze Föcking danach auf Facebook. Und spannend war es in der Tat, was auch an den ungewöhnlichen, manche Teilnehmer meinten: bizarren Thesen Kaldeweis gelegen haben mag.