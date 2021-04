Es ist ein klassischer Interessenkonflikt: Einerseits die coronagenervten Menschen, die zurzeit nicht verreisen dürfen und deshalb vermehrt in die umgebende Natur strömen, andererseits die – teilweise stark bedrohten – Tier- und Pflanzenarten in den Wald- und Naturräumen im Kreisgebiet, die unter dem Ansturm der Tagesausflügler leiden. Ein ebenso schwieriges wie sensibles Thema. Zu hören war zuletzt sogar, dass eines der höchst seltenen Uhu-Paare im Teutoburger Wald wohl wegen der vielen Wanderer und Mountainbiker sein Gelege aufgegeben haben soll. Für Tierschützer ein dramatischer Verlust. Gleiches gilt für ein Brachvogel-Paar, das in den Emsauen von einem freilaufenden Hund aus seinem Nest vertrieben wurde. Kreis-Umweltdezernent Carsten Rehers kennt die Problematik und versucht zu differenzieren: „Dass der Wald öffentlich zugänglich ist, das ist ja zunächst einmal gut so.