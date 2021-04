Jetzt ist in den Kindertagesstätten im Kreis Steinfurt wieder Notbetreuung angesagt. Zu hohe Inzidenzen und die daraus resultierende „Bundesnotbremse“ sorgen dafür, dass viele Eltern erneut vor einem großen Dilemma stehen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die aktuelle Debatte in der Kreispolitik, ob man den Eltern in diesen Zeiten die Kitagebühren ganz oder doch nur teilweise erlassen soll, wieder neue Dynamik. Zuletzt votierte der Kreistag am 19. April mit der Mehrheit von Grünen und CDU für ein kurzfristig von den Grünen eingebrachtes differenziertes Gebührenmodell , das Mai und Juli beitragsfrei stellt, den Juni indes nicht. Abgelehnt wurde ein in der Sitzung eingebrachter UWG-Vorschlag, der den SPD-Antrag auf Gebührenbefreiung für Februar um die Monate März und April erweiterte.