Knapp 15 Monate dauert die Corona-Pandemie nun an, und insgesamt, sagt Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine, „sind wir im Kreis mit einem blauen Auge davongekommen.“ Allerdings komme es auch auf den Blickwinkel an, ob man dieser Aussage zustimmen könne, fügt Zwilling an. Vordergründig sind auch die Aprilzahlen gut: 11 067 Personen waren arbeitslos gemeldet – und damit 335 weniger als noch im März. Das entspricht einem Rückgang um fast drei Prozent. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken und liegt jetzt bei 4,3 Prozent. Schwer gebeutelt sind indes seit über einem Jahr etwa Gastronomen, Hoteliers, die Veranstaltungs- und Tourismusbranche sowie die zahlreichen Soloselbstständigen.