Eltern aus ganz Nordrhein-Westfalen blicken zurzeit mit Bewunderung und auch ein bisschen Neid nach Rheine. Kein Wunder, denn den Elternvertretern in der größten Stadt des Kreises Steinfurt ist gelungen, woran sich landesweit viele Schulpflegschaften in ihren jeweiligen Kommunen noch die Zähne ausbeißen. Sie alle plädieren für den Einsatz von mobilen Luftfilteranlagen als zusätzlicher Coronaschutz in den Klassenzimmern ihrer Kinder. Oft erfolglos. Rheiner Eltern bieten Hilfestellung Engagierte Eltern in der Emsstadt haben Politik und Verwaltung vom Luftfilter-Einsatz überzeugen können: Die Stadt Rheine hat eine erste Charge für 88 Geräte ausgeschrieben. In einer Online-Konferenz haben die Rheiner Elternvertreter den Eltern in Nordrhein-Westfalen Schützenhilfe angeboten.