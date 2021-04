Sie begleiten die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten, stehen Menschen an der Unfallstelle bei oder begleiten Angehörige nach dem plötzlichen Tod eines Angehörigen in den ersten Stunden. 131 Mal waren die „Ersthelfer für die Seele“ im vergangenen Jahr im Kreis Steinfurt im Einsatz. In rund 40 Prozent der Einsätze war ein häuslicher Todesfall Anlass für den Einsatz, ebenso häufig die Überbringung einer Todesnachricht. Verkehrsunfälle und die Überbringung einer Todesnachricht machten gut 20 Prozent der Einsätze aus.