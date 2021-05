Manchmal geht es einfach nicht mehr. Wenn Kinder und Jugendliche ihr Zuhause als Hölle erleben, wenn die Sucht der Eltern massiv wird oder wenn die Last der Probleme in Gewalt mündet, dann ist im Kreis Steinfurt die Jugendschutzstelle oft der letzte Rettungsanker. Aber: In Coronazeiten ist die Inobhutnahme deutlich schwieriger geworden – weil vieles einfach nicht nach draußen dringt. Peter Middendorf (62) kennt die persönlichen Dramen nur zu gut. Der Psychologe und SPD-Kreistagspolitiker arbeitet seit vielen Jahren für die Ev. Jugendhilfe, die seit fast 30 Jahren für den Kreis und die Kommunen mit eigenem Jugendamt die Inobhutnahmen durchführt.