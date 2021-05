Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Der Kreis Steinfurt hat in der Region die höchsten Inzidenzzahlen - und das schon lange. Das liegt offenbar auch an größeren Kommunen im Kreis, die stark betroffen sind und in denen viele Menschen auf engem Raum leben und arbeiten. Von Hotspots in den betreffenden Städten oder Stadtteilen ist dennoch nicht die Rede. Woher kommen also die hohen Werte?