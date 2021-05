Das Kreisgesundheitsamt priorisiert dabei Kitas mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des vorschulischen Bildungsprozesses. Diese Priorisierung erfolgt in Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und den Stadtjugendämtern in Emsdetten, Greven, Ibbenbüren und Rheine. In den vergangenen Monaten sind die Schuleingangsuntersuchungen wegen der durch Corona bedingten Schutzbestimmungen im Gesundheitsamt oder in Räumen erfolgt, die die Städte und Gemeinden zur Verfügung gestellt haben.