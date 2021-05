Wirtschaft in Pandemie-Zeiten

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Wer einen Blick in die Statistik der Wirtschaftsförderung des Kreises Steinfurt wirft, sieht Erstaunliches. In vermeintlich wirtschaftlich guten bis sehr guten Zeiten gab es mehr Insolvenzen als in Krisenzeiten. Ein Paradoxon? Nur auf den ersten Blick.