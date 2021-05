Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Nein, eine solche Sitzung des Umweltausschusses habe er noch nicht erlebt, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Dr. Jan-Niclas Gesenhues (Grüne) am Tag danach. So entschlossen, so fokussiert auf dieses eine Thema, so getragen von der Einsicht in die Notwendigkeit.