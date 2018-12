Wenn „Last Christmas“ im Radio läuft und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ in der Programmzeitschrift auftaucht, ist es wieder soweit. „Elf Tage noch“, kündigte Rena Schwarz die Festtage an. Höchste Zeit also für sie zu prüfen, wie fit die Ladberger in Sachen Weihnachtsgedichte sind. Die zeigten der Komödiantin, dass zumindest in dieser Hinsicht das Weihnachtsfest kommen kann.

In der Weihnachtswerkstatt sieht das anders aus, wenn man Rena Schwarz glauben darf. „Im Himmel ist die Hölle los“, klagte sie, selbst in dieser Mission als Christa Stollen dabei. Der Nikolaus erleidet einen Burnout, das Christkind hat Depressionen und die Kompetenzen zwischen dem Weihnachtsmann und Santa Claus sind nicht richtig verteilt. Ersatz wird gesucht und Rena Schwarz sichtete die Bewerber um den Posten des Weihnachtsmann-Managers. Diese sollten zumindest wissen, dass der Tannenbaum „ein stark illuminiertes Nadelgehölz mit religiösem Hintergrund auf heidnischer Basis“ ist. Für ihren Auftritt kassiert Schwarz viel Beifall.

Die Kulturbühne der Initiative „Nu män tou!“ feiert im nächsten Jahr ihren zehnten Geburtstag. Tickets für die Shows in der Veranstaltungsreihe sind bei Stapel sowie in der Tourist-Information erhältlich, die Abonnementkarten für die komplette Spielzeit gibt es aber nicht mehr, wie Mit-Organisator Ingo Kielmann berichtete.

Gestartet wird das Kulturbühnen-Jahr am 10. Januar durch Martin Sierp. Mit ihm wird „Hellsehen auch im Dunkeln“ möglich.