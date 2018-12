Hat Schneewittchen Verwandte im Dorf?

„Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schon aussah, dachte sie bei sich: „Hätt‘ ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie der Rahmen!“ . . .

So fängt das Märchen „Schneewittchen“ der Gebrüder Grimm an. Wie es ausgeht, wissen wohl die meisten Menschen. Ein Familienforscher aus Ladbergen, der namentlich nicht genannt werden möchte (Name ist der Redaktion bekannt), stellt nun die „nicht ganz ernst gemeinte, aber interessante Behauptung“ auf, dass Verwandte von Schneewittchen im Heidedorf wohnen könnten. Hier sein Beitrag:

„Im Rahmen meiner Familienforschungen gelangte ich über eine direkte großmütterliche Linie auch in den friesischen Adel und konnte eine direkte Verwandtschaft zur Familie Cirksena ermitteln. Die Cirksenas waren eine uralte ostfriesische Adelsfamilie, die 1464 in den Reichsgrafenstand und 1654 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde.

Im Jahr 1744, nachdem der letzte Herrscher aus dem Hause Cirksena verstorben war (angeblich nach dem Genuss eines Glases Buttermilch), nahm Friedrich der Große Ostfriesland in seinen Besitz und die Grafschaft Ostfriesland verschwand von der Landkarte.

Enno Cirksena von Greetsiel (1380-1450) war ein ostfriesischer Häuptling. Er gilt als Begründer des Herrschaftsanspruchs der Cirksena über ganz Ostfriesland und war verheiratet mit Gela von Manslagt (1380-1455).

Ulrich I. (1408-1466), ein Sohn des Paares, wurde 1464 zum Reichsgrafen von Ostfriesland erhoben. Dessen Sohn, Edzard I. (1462-1528, genannt: „der Große“), übernahm die väterlichen Würden und Pflichten als Graf von Ostfriesland. Er verheiratete eine seiner Töchter (Margarethe von Ostfriesland, 1500-1537) mit dem Grafen Philipp IV. von Waldeck. Aus dieser Ehe ging Margaretha von Waldeck (1533-1554) hervor.

Könnte Margaretha von Waldeck die Vorlage zur Märchenfigur der Gebrüder Grimm, „Schneewittchen“, gewesen sein? Eckhard Sander, ein Berufsschullehrer aus Bad Wildungen, fand ungewöhnliche Parallelen zwischen Margarethe von Waldeck und „Schneewittchen“ heraus:

► 1533 auf Schloss Altwildungen geboren, erhielt die wohl auffallend schöne Margaretha von Waldeck im Alter von sechs Jahren eine kinderlose, sehr strenge Stiefmutter (Catharina von Hatzfeld).

► 1545 gelangte Margaretha von Waldeck zur abschließenden Erziehung über das Siebengebirge (die sieben Berge) an den Hof von Kaiser Karl V. nach Brüssel.

► 1549 weilte der Infant Philipp von Spanien in Brüssel und verliebte sich in die schöne Margaretha. Sein Vater hatte den Prinzen aber an die Königin Maria Tudor von England versprochen.

► 1554 starb Margaretha mit nur 21 Jahren und ihr kurz zuvor mit zittriger Handschrift verfasstes Testament lassen einen Tod durch Gift vermuten!?

► In der Urfassung des Märchens war Schneewittchen keine Königstochter, sondern die Tochter eines Grafen. Sie war auch nicht „schwarz wie Ebenholz“, sondern wurde mit „gelben Haaren“, also friesisch-blond beschrieben.

► Selbst für den sprechenden Spiegel fand sich eine Erklärung: Prächtige Spiegel waren früher teuer und selten. Spiegel, deren Rahmen eine Inschrift erhielten, wurden „sprechende Spiegel“ genannt.

„Bergfreiheit“, ein kleines Bergmannsdorf im nordhessischen, liegt im Einflussbereich der Grafen von Waldeck.

► Dort wurde Eisen- und später Kupfererz abgebaut.

► Sander fand heraus, dass zu Zeiten Margarethas im Bergbau die Kinderarbeit durchaus üblich war. Die hart arbeitenden Kinder blieben ob ihrer Lebensbedingungen im Wachstum zurück (sie blieben Zwerge) und vergreisten früh. Ihre Filzkappen verfüllten sie mit Stroh, um sich in den engen Bergwerksschächten vor Steinschlag zu schützen. Mit diesen Kopfbedeckungen sahen sie wohl aus wie die Zwerge im Märchen.

► In kleinen Häusern wohnten und schliefen bis zu fünf Bergarbeiter.

„Bergfreiheit“ nutzt die erkannten Gemeinsamkeiten zwischen ihrer Prinzessin Margaretha von Waldeck und der Grimm’schen Märchenfigur „Schneewittchen“ touristisch aus. Unter anderem wurde eines der letzten früheren Bergmannshäuser, welches auch schon zum Abriss anstand, restauriert und als „Schneewittchenhaus“ erlaubt es heute einen Eindruck der früheren Nutzung.

In der TV-Sendung „Welt der Wunder“ wurden die auffälligen Gemeinsamkeiten von Schneewittchen und Margaretha von Waldeck beschrieben und auch auf YouTube ist der filmisch aufgearbeitete „Mordfall Schneewittchen“ noch immer zu finden.“

„Hat es Schneewittchen tatsächlich gegeben?“, fragt der Familienforscher am Ende seiner Geschichte.