Einstimmung auf Heiligabend

Ladbergen -

Für viele Ladberger ist der Besuch des Weihnachtskonzerts in der evangelischen Kirche ein liebgewonnenes Ritual. Mit diesem Abend voller Musik und kurzen besinnlichen Texten beginnt für so manchen quasi die Weihnachtszeit. Die Aktiven dürfen endlich ihre lang vorbereiteten Stücke präsentieren und die Zuhörer dürfen genießen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.