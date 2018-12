1000-Jahr-Stein in neuem Glanz

„Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“: Unter diesem Motto fördert das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen Initiativen und Projekte, die Menschen miteinander verbinden. Mit einem „Heimat-Scheck“ wird das Engagement derer unterstützt, die sich für Projekte vor Ort engagieren. Der Heimatverein Ladbergen hat einen dieser „Möglichmacher“ bekommen. 2000 Euro erhalten die Ladberger vom Land. Möglich gemacht hat das ein persönliches Gespräch mit Heimatministerin Ina Scharrenbach im Rahmen eines Besuches der Politikerin im Heidedorf (WN berichteten).

Heinz Lagemann und dessen Helfer mussten nicht lange überlegen, wofür sie das Geld – und weitere Euro, die sie noch von verschiedenen Sponsoren erhalten sollen – ausgeben wollten: Sie haben mit Hilfe von Björn Kötterjohann („Ideen-Gärtnerei“) und Malermeister Wilfried Vietmeier den 1000-Jahr-Stein und dessen Umfeld in Angriff genommen und erfolgreich verschönert.

Der Stein, erinnert sich Heinz Lagemann, war 1950 vom Heimatverein aufgestellt worden, als der Ort auf seine 1000-jährige Vergangenheit zurückblickte. Es handelt sich um einen Findling mit einem Gewicht von 123 Zentnern, der „von den Gletschern der Eiszeit in unsere Heimat transportiert wurde“, so der Ladberger. Gefunden hatte man ihn in der Bauerschaft Wechte. Weil der Stein unter Naturschutz stand, musste er von den Naturschutzbehörden in Tecklenburg und Münster freigegeben werden. Der damalige Oberkreisdirektor Hugo Weil übereignete ihn dem Heidedorf. „Der nicht leichte Transport des Steines von Wechte nach Ladbergen wurde von den Gebrüdern Osterhaus mittels Lastwagen und Zugmaschine durchgeführt und verlief ohne jeden Unfall“, heißt es in der Chronik des Heimatvereins.

Ohne jeden Unfall verliefen zum Glück auch die Restaurierung des Steines und des Umfelds. „Ideen-Gärtner“ Björn Kötterhojann: „Für die Befestigung und Umrahmung des Zuweges wurden Materialien verwendet, die schon im Friedenspark benutzt wurden. Angepflanzt wurde Heidekraut. Beides, um ein gleichmäßiges Ortsbild zu erreichen.“ Den Schriftzug auf dem Stein – „950-1950 Tausend Jahre Ladbergen“ – hat Malermeister Wilfried Vietmeier vor Ort fachmännisch erneuert. „Um den Stein in meine Werkstatt zu transportieren, ist er einfach zu schwer“, schmunzelt er.

Wie Heinz Lagemann weiter berichtet, sollen auch in den kommenden Jahren exponierte Stellen in Ladbergen von den ehrenamtlichen Helfern des Heimatvereins gepflegt und verschönert werden. Die Verantwortlichen hoffen dafür auch weiterhin auf Zuschüsse des Landes NRW und anderer Stellen.