An Heiligabend verbrachten rund 30 Kinder und Jugendliche den Tag bis zum späten Nachmittag im Jugendzentrum. Die jungen und älteren Besucher freuten sich, den Geschäftigkeiten zu Hause zu entkommen, und manch Elternteil war froh, noch in Ruhe die letzten Vorbereitungen für den heiligen Abend erledigen zu können. Der Höhepunkt im Jugendzentrum war an diesem Tag für die Kinder der Familienfilm, der mittags gezeigt und dessen Titel vorher nicht verraten wird. Gespräche über die „alten Zeiten“, als es noch Fahrten nach England oder in die USA gab, führten Regina Storck und Christiane Weinmar mit früheren Besuchern. Besonders freuten sie sich aber auch über den Besuch von den Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund, für die das Jugendzentrum mittlerweile genauso „zweites Zuhause“ geworden ist wie es früher für die Besucher war, die

nun nach über 20 Jahren den Weg an Heiligabend ins Jugendzentrum finden.

Das Jugendzentrum öffnet wieder am Mittwoch, 9. Januar, mit offenen

Angeboten und Girls-Art.