Festliche Stimmung garantiert

Ladbergen -

Mehr ging wirklich nicht: weder an Musikvielfalt, die in Sachen weihnachtlichem Liedgut geboten wurde, noch an begeisterten Zuhörern. Mehrere Hundert besuchten am Sonntagabend das Weihnachtskonzert örtlicher Vereinigungen in der evangelischen Kirche. Sie alle hatten sich trotz Dauerregens auf den Weg gemacht mit der Hoffnung auf eine schöne Einstimmung auf die Feiertage. Sie wurden nicht enttäuscht.