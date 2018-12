Eine Beitragsanhebung ist nicht vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung über die Veranstaltung. Mit einem Rücklagenbestand von 21 000 Euro sieht sich der Verband in der Lage, seine Aufgaben auch im nächsten Jahr auf einer gesicherten Finanzgrundlage zu erledigen.

Nachfragen gab es in der von Verbandsvorsteher Wolfgang Menebröcker geleiteten Zusammenkunft zur Reinigung des Sandfangs am Dortmund-Ems-Kanal. Dafür mussten 6610,45 Euro aufgewandt werden. Eine Summe, die den Mitglieder ungewöhnlich hoch vorkam. Der Vorstand erläuterte, dass bei diesen Arbeiten für den Transport des Krans ein Spezialfahrzeug erforderlich war, das über besondere Sicherungsmaßnahmen verfügte, um das Gerät zum Einsatzort zu bringen. Letztlich war der Transport teurer als die Baggerarbeiten, schreibt der Unterhaltungsverband.

Tim Lutterbey wurde als Stellvertreter für die künftige Arbeit des Verbandstechnikers bestellt. Wolfgang Menebröcker war der Meinung, dass auch nach dem Ausscheiden von Manfred Holtkamp im Jahr 2020 die Arbeit des Verbandes mit der Gemeindeverwaltung verknüpft bleiben sollte. Zugleich kündigte der Verbandsvorsteher an, dass er nach 2020 für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehen werde.

Beschlossen wurde in der Sitzung die Mitgliedschaft im Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Westfalen-Lippe. Als Vertreter des Unterhaltungsverbandes Ladberger Mühlenbach werden Verbandsvorsteher Wolfgang Menebröcker und sein Stellvertreter, Bürgermeister Udo Decker-König, an den Sitzungen teilnehmen.

Eine längere Diskussion gab es nach Angaben des Verbandes beim Thema Wasserrichtlinien. Insbesondere ging es dabei um die Frage, welche Vorteile sich ergeben, wenn sich der Unterhaltungsverband am Fließgewässerentwicklungskonzept der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Steinfurt beteiligt. Die Mehrkosten bei einer Beteiligung an diesem Konzept würden sich auf 80 Cent je Hektar im gesamten Verbandsgebiet belaufen. Dieser Betrag müsste auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden.

Wolfgang Menebröcker wies in diesem Zusammenhang auf die besondere Situation des Unterhaltungsverbandes Ladberger Mühlenbach durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hin. Aus seiner Sicht, so stellte er fest, „ist eine Beteiligung nicht notwendig“. Dieser Auffassung schlossen sich die Mitglieder des Ausschusses und des Vorstandes einstimmig an. Abschließend wurde von den Gremien der Bericht über die Gewässerschau zur Kenntnis genommen, heißt es im Bericht.