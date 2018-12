Wie die Mutter so der Sohn

Und auch heute ist er täglich umgeben von Literatur. Der 26-Jährige macht eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienste in der Stadtbücherei Lengerich und ist damit quasi Kollege von Mutter Hilke, die in Ladbergen seit dem Jahr 2000 die Gemeindebücherei leitet. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.

Dass beide beruflich auf gleichen Pfaden wandeln, Mutter Hilke findet’s natürlich „toll“. „Zumal ich immer dachte, dass das etwas für Hendrik sein könnte“, wie sie sagt. Aber in diese Richtung geschupst hat sie ihn keineswegs. Im Gegenteil: Nach dem Abi hatte Hendrik zunächst ein Studium aufgenommen, dann aber gemerkt, dass der Umgang mit Medien jeglicher Art vielmehr seinem Naturell entspricht. Und daran trägt seine Mutter dann doch eine gewisse „Schuld“. „Natürlich hat sie immer Bücher an uns herangetragen“, schmunzelt Hendrik. „Das war total normal. Und wir haben immer gerne gelesen“, erinnert sich der Auszubildende, wie er und sein jüngerer Bruder Jannik mit dem Virus Lesen infiziert wurden.

Wer nun meint, im Hause Kuck wimmelt es nur so vor Büchern, der irrt. „Wir kamen ja immer dran. Tatsächlich kauft man sich nur noch viel zu selten selbst ein Buch“, lacht Hilke Kuck, die nach ihrem abgeschlossenen Lehramtsstudium, der Arbeit in einem Lektorat und einem Bildungszentrum schließlich über die Annonce der Gemeinde Ladbergen stolperte und vor gut 18 Jahren Frau Platzbecker in der Bücherei beerbte. Eine Aufgabe, die ihr bis heute „ganz viel Spaß bereitet“ und sie mit viel Leidenschaft ausübt. Da kann man getrost die zahlreichen Bücherei-Besucher fragen.

Dass Mutter und Sohn bei gemeinsamen Essen dann und wann ins Berufliche abrutschen, Vater Rolf und Bruder Jannik haben sich längst dran gewöhnt. Egal ob Organisatorisches innerhalb der Bücherei, die Themen E-Books und Online-Ausleihe oder der Schnack über aktuelle Bestseller: Es geht am Tisch im Hause Kuck bisweilen ganz schön literarisch zu. „Ich profitiere davon, bin ja Quereinsteigerin und nicht direkt vom Fach“, schmunzelt Hilke. Und außerdem ist das Buch für beide, nein eigentlich für alle vier Kucks, eh ständiger Begleiter.

Darf`s für Hendrik schon mal eine Story auf dem E-Book sein, bevorzugt Mutter Hilke „definitiv Papier. Schon allein der Haptik wegen“. Gemein ist beiden, dass eigentlich kein Tag vergeht, an dem sie nicht zum Schmöker greifen. „Und wenn es nur die obligatorischen zwei, drei Seiten direkt vor dem Schlafen gehen sind“, sagt Hendrik, der neben der Literatur auch noch ein Faible für die Musik und den (Tischtennis-)Sport hat.

Aber welche Literatur bevorzugen die beiden? Während Hilke als einzige innerhalb der Familie Krimis liebt und dieser Tage der „Muttertag“ von Nele Neuhaus darauf wartet, von ihr verschlungen zu werden, hat sich Sohn Hendrik „mal wieder für Fantasy entschieden“ und mit der Klingen-Triologie von Joe Abercrombie begonnen. Und wie sieht’s mit Tipps der Literatur-Experten aus? Neben den spannenden Büchern von Nele Neuhaus, mache man laut Hilke mit Dörte Hansen alles richtig. Zunächst das „Alte Land“ und nun die „Mittagsstunde“ rät sie, weil „die Charaktere so fantastisch beschrieben und die Geschichten so lebensnah sind“. Und für die Jugend? Neben der Reihe „Gregs Tagebuch“ ist für Hendrik, der grundsätzlich von einem Buch „Tiefgang erwartet, ohne dabei zu anspruchsvoll zu sein“, Rick Riordan eine gute Alternative. Oder die Werke von Volker Kutscher, der die Romanvorlage von „Babylon Berlin“ geliefert hat, kommt es den beiden in den Sinn. Ob es diese Neuerscheinungen auch in den Büchereien in Lengerich und Ladbergen bereits vorfindet? „Selbstverständlich“, kommt es wie aus einem Mund. Aktualität ist für beide entscheidend. „Die neuesten Bestseller müssen einfach direkt vor Ort sein“, sagt Hendrik. Mutter Hilke nickt zustimmend.

Vielleicht ist das neue Jahr ja für den ein oder anderen genau der richtige Zeitpunkt, um das Lesen für sich neu zu entdecken. Familie Kuck kann dazu nur raten: „Es tut so gut, in eine völlig andere Welt abzutauchen“, beschreiben Hilke und Hendrik ihr Faible fürs Lesen. „Und wenn es nur für ein paar Minuten ist.“