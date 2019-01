Keine Gnade mit Strolchen

Begegnete man zu früheren Zeiten dem Nachtwächter mit höchstem Respekt und teilweise auch mit einer gewissen Furcht, folgt ihm die Menschenschar heute ohne Berührungsängste in lockerer Atmosphäre. Und die Lienener genießen es, im Schein der Laternen und der Weihnachtsbeleuchtung Dönekes wie auch eine Portion Heimatgeschichte und Insiderwissen zur Gemeinde zu erfahren. Für einige ist dieser Rundgang schon eine lieb gewordene Tradition.

Ohne Horn, Mantel und Laterne erscheint Schmitte nie zu seiner Nachtwächterrunde. Und das „Hört, ihr Leut` und lasst euch sagen“ darf zur Begrüßung auch nicht fehlen. Ausgangspunkt war wieder mal das Haus des Gastes, zu dem Schmitte direkt einen Kommentar auf Lager hatte: „Hier trifft sich ja immer die Silberlockenfraktion“, meinte der 60-Jährige – und fügte hinzu: „Um leeres Stroh zu drehen.“ Meinte er damit etwa die Ausschuss- und Ratsmitglieder, die regelmäßig im Inneren tagen?

Unter den 50 Teilnehmern waren neben alten Hasen auch einige Neulinge. „Ich wollte immer schon mal mitgehen“, berichtete eine Teilnehmerin. Im Kreis ihrer Freundinnen versprach sie sich neue Eindrücke und Informationen zu Ecken und Gegebenheiten im Ort, die sie noch nicht kannte. „Und auch auf etwas dummes Zeug.“

Da wurde sie nicht enttäuscht, denn der Nachtwächter wusste unter anderem etwas zum Gefängnis zu berichten. „Wenn man den Lehrer nicht gegrüßt hat, wurde man schon mal damit bestraft“, erklärte er. „Oder auch, wenn die Männer nach 22 Uhr nicht zu Hause waren.“ Es sei bis zum Jahr 1926 die Aufgabe des Nachtwächters gewesen, die Strolche in eine der zwei Gefängniszellen zu befördern.

„Es ist schon interessant zu erfahren, was früher so passiert ist“, bekannte Karin Steinkamp, die gemeinsam mit ihrem Freund Stefan May teilnahm. „Man hört ja immer viel von den Großeltern“, so die Besucherin aus Bad Laer. Nun wolle sie das „bruchsteinmäßige“ Wissen erweitern.

Das sollte beim Rundgang vorbei am Dorfteich und dem Jägerhof gelingen sowie durch Schmittes Berichte unter anderem zum „Leinen-Imperium“ der Familie Kriege im 17. Jahrhundert. „Da hatten Lienen und Kattenvenne etwa 2500 Einwohner und es gab in der Gemeinde etwa 800 angemeldete Webstühle“, erläuterte Schmitte. Die Leinenweberei habe dem Unternehmen damals viel Geld eingebracht.

Entlang der Hauptstraße mit den letzten Fragmenten der bis 1910 angelegten Brücke, vorbei an der Gemeindeverwaltung und nach einem Schlenker zur Schule führte Reinhard Schmitte seine Gäste über den Thieplatz in Richtung evangelische Kirche. Dort lud er zu einem kleinen Abschluss ein und bot zudem noch an, den Kirchturm hinaufzusteigen.

Und wenn nichts dazwischenkommt, wird er bestimmt auch in diesem Jahr an Silvester zu einem Rundgang durch den Ort und seine Geschichte(n) einladen.