Der Rundweg fällt fast ins Wasser

In der Tat sind es in den darauf folgenden Jahrzehnten zahlreiche Gäste gewesen. Bis heute erfreut sich der Buddenkuhlsee – ein Baggersee – großer Beliebtheit. Bis 1970 gab es nur einen Wochenendhaus-Bereich.

Unter anderem wurde damals ein Rundwanderweg angelegt. Das war nicht unproblematisch. „Durch hohen Wasserstand und erheblichen Wellenschlag waren beängstigende Abbrüche am Nordufer entstanden. Es bestand die Gefahr, dass der Rundweg im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel“, beschrieb der Artikel die Situation. Doch die Männer des Technischen Hilfswerkes Lengerich hätten alles wieder ins Lot gebracht. Faschinen (Reisigbüschel) und eine Steinpackung sollten den Weg auf Dauer vor Abtrag durch die Wellen schützen.

13 000 Quadratmeter Sand- und Wiesenstrand gab es, über 2000 heimische Gehölze wurden gepflanzt und „der leider unvermeidliche Zaun am künftigen Badestrand eingegrünt und der Strand selbst mit einer Planierraupe hergerichtet. Als nächstes werden rund 400 Kubikmeter weißer Sand für 1000 Quadratmeter Strand angefahren – man will ja nicht pottschwarz vom Baden nach Hause kommen. Weitere 12 000 Quadratmeter Strand werden als Liegewiese eingesät, so dass mit Beginn der Saison 1971 jeder ein sonniges Plätzchen finden kann.“

Es gab weitere Pläne, verkündete damals der Chronist: „Vorgesehen ist der Neubau einer Gaststätte und die Anlage eines Minigolfplatzes. Neben Bootsfahrten und Ponyreiten werden vom nächsten Frühjahr an auch Rad- und Wanderwege zu sportlichem Tun anspornen. So wird in dem Erholungsgebiet eine bunte Palette mit Möglichkeiten aktiver Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen.“

Selbstverständlich müsse der künftige Erholungsuchende nun den üblichen Obolus entrichten, nachdem der Baggersee einige Jahre ein „Freibad“ war, spielt der Chronist darauf an, dass die kostenlosen Badevergnügen vorbei seien.

Unbürokratische Hilfe habe es oftmals von der Kreisverwaltung gegeben, hieß es damals. Und es gab „zunehmend finanzielle Zuwendungen des Staates“. Auch für das Erholungsgebiet Buddenkuhlsee.