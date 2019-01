Die Sammelbüchsen der Sternsinger in Ladbergen waren ganz schön schwer. Zwei Tage lang waren über 40 Mädchen und Jungen sowie jugendliche und erwachsene Begleiter unterwegs zu den Menschen. Unzählige Male haben sie ihre Lieder gesungen und „20*C+M+B+19“ (Christus Mansionem Benedicat) an zahlreiche Häuser geschrieben. Das Ergebnis ihres Engagements unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“, kann sich wahrlich sehen lassen: 6000 Euro kamen bei der Sammlung zusammen, die für benachteiligte Kinder in aller Welt bestimmt sind.

Pfarrerin Dörthe Phillipps dankte im Gottesdienst am Sonntag allen Beteiligten der Aktion. „Ihr habt den Segen zu den Menschen gebracht und seid damit selber zum Segen für andere geworden“, so führte sie in der Predigt aus. „Das war klasse“, freute sich die neunährige Celine. „Uns haben ganz viele Leute Geld in die Büchse geworfen. Jetzt können wir den Kindern überall helfen.“

Mitorganisator Fritz Lubahn freute sich über den Einsatz der zahlreichen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in der Gemeinde: „Es ist prima, dass sich all die kleinen und großen Menschen für eine gerechte Welt einsetzen und damit ihren Beitrag leisten. Das war eine tolle ökumenische Aktion.“

Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger an der 61. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – machten die Sternsinger überall in Deutschland auf die Lebenssituation von arbeitenden Kindern aufmerksam.