LAdbergen -

Während der Süden der Republik im Schnee versinkt, sitzen die Kommunen im Norden auf ihrem Salz und harren der Dinge. So auch in Ladbergen, wo sich der Winter bislang, wie überall im Tecklenburger Land, launig präsentiert und eher an April und November erinnert: Wind und Regen ja, von Schnee und Glatteis so gut wie keine Spur.