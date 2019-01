Tiefer Blick ins Kristallweizenglas

3, 6, 17, 21, 26 und 49: Sollten dass die Zahlen sein, die bei der Ziehung der Lottozahlen am heutigen Samstag ermittelt werden, sind sicherlich nicht nur die Besucher der Kulturbühne mehr als überrascht. Auch Martin Sierp würde das sicherlich verblüffen. Der Comedian brachte seinem Publikum mit seinem Bühnenprogramm „Hellsehen auch im Dunkeln“ eben dieses bei und ließ es unter anderem die Glückszahlen vorausschauen. Gleichzeitig war dies der Start in das zehnte Jahr der Kulturbühne, veranstaltet durch die Marketing-Initiative „Nu män tou!“.

Tief in sein Kristallweizenglas hatte Martin Sierp geschaut und dabei in Ladbergen „die schönsten Menschen“ entdeckt. In seiner interaktiven Show aus Magie und Comedy lernte er sein Publikum kennen und musste feststellen: Ein guter Teil kam aus den umliegenden Gemeinden, wie etwa aus Lengerich, Glandorf und Kattenvenne. „Das hört sich nach einem regionalen Gericht an, mmh, lecker Kattenvenne“, kalauerte Sierp, der seine Show als „Kindergeburtstag für Erwachsene“ oder eben die „Loveparade für Kattenvenne“ ankündigte.

Dies war ein Programm, vor dem es so Manchen fürchtete, denn einzelne der Besucher bat der Künstler, der vor allem mit seiner Spontanität beeindruckte, auf die Bühne. Etwa Klaus, Ausbilder im Elektronikbereich, der in Ladbergen sicherlich auf der Suche nach Kontakt sei. Martin Sierp lud ihn auf einen kostenlosen Drogentrip mittels einer „Hypnosescheibe“ Marke Eigenbau ein.

Kleine Filmeinspieler, beispielsweise mit „Judo mit Udo“ Lindenberg, der den schwarzen Gürtel in Thai-Massage besitzt, nutzte Martin Sierp zum Umkleiden, zum Beispiel als „Lothar der Lottokönig“ oder als „Pascal-Hermann Henne-Gutfried“ im bunten Testbild-Sakko. Als ebendieser ging er auf der Kulturbühne auf Partnersuche und fand ihn in Zuschauer Michael aus Glandorf, mit dem er „eins sein wollte“. Ein indianisches „Vereinigungsritual“ a la Macarena-Song brachte beide auf eine geistige Ebene, die bei den Besuchern gut ankam.

Ebenso begeisterte er als Pinocchio. „Ja, wir haben Sex“, meinte dieser. „Aber bei uns heißt das Ast-rein.“ Einen Clown hatte Martin Sierp als Fürst der Finsternis gefrühstückt und dabei festgestellt: „Der hat auch etwas komisch geschmeckt.“

Durchaus komisch schmeckte der Künstler auch dem Publikum. Ob er ihm aber auch das Hellsehen beigebracht hat, wird sich noch herausstellen – bei der Ziehung der Lottozahlen.