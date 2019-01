Die inzwischen dritte derartige Veranstaltung in der Reithalle wartet mit einem Novum auf, schreibt der Verein. Erstmals liegen so viele Anmeldungen vor, dass die Begutachtung der Drahthaar-Hunde in zwei Gruppen vorgenommen wird, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Von 8.30 bis 13 Uhr präsentieren die Züchter ihre vierbeinigen Freunde den Wertungsrichtern. Zuschauer sind willkommen, so die Gruppe.