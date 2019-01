Aussage steht gegen Aussage

LadbergeN/Lienen -

Da es dem Lienener den Vorwurf der Körperverletzung in zwei Fällen sowie der Sachbeschädigung in zwei Fällen nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, sprach das Amtsgericht Tecklenburg den 40-Jährigen am Freitag frei. „Wer die Wahrheit sagt, kann man nicht sagen“, begründete der Richter den Freispruch „im Zweifel für den Angeklagten“.