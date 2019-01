Ladbergen -

„Der Erfolg treibt uns an. Und jetzt sind wir froh, wenn es wieder los geht.“ Damit sprach Helmut Reinker mit Blick auf die Entwicklung über 30 Ehrenamtlichen aus dem Herzen, die das „Oberstübchen“ am Laufen halten. Nach der Winterpause scharren die Beteiligten quasi mit den Hufen, um die Arbeit im Dauertrödelmarkt in der alten Werkstatt Lammers am Kirchpatt zugunsten der hiesigen Jugendarbeit wieder aufzunehmen.