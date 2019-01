Jeden Tag benötigen Menschen auf Grund von Krankheiten oder Unfällen Bluttransfusionen. Die dafür benötigten Präparate können nur aus Blutspenden gewonnen werden, eine künstliche Alternative gibt es nicht. Mit jeder Spende gibt ein Mensch einem anderen eine Heilungsmöglichkeit und rettet vielleicht sogar ein Leben, heißt es in einem Bericht der Organisatoren.

Die nächste Möglichkeit seinen Lebenssaft zur Versorgung von Kranken und Verletzten zu geben, bietet der DRK-Blutspendedienst am Freitag, 1. Februar, von 16.30 bis 20.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Lenhartzweg 8, an. Er bittet darum, auch den Partner, einen Freund, Bekannten, Nachbarn oder Kollegen mitzubringen oder einen Erstspender zu begleiten. Zu Zweit ist Leben retten noch schöner und es kann doppelt so vielen Menschen geholfen werden.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.

Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde einplanen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen. Für ihre Spende werden die Teilnehmer vom DRK-Ortsverein Ladbergen kostenfrei mit einem Imbiss verpflegt.