Die Zauberlicht-Arbeitsgemeinschaft der Grundschule Ladbergen präsentiert: „Kinder sind Zukunft“. Noch sind die Proben in vollem Gang. Aber schon am Donnerstag, 31. Januar, wird das neue Schwarzlicht-Theater aufgeführt. Dann präsentieren über 80 Kinder ein Musical mit dem Titel „Kinder sind Zukunft“. Los geht es um 9.45 Uhr. Eine weitere Aufführung ist am Freitag, 1. Februar, um 9.45 Uhr.

Erstmals wird das Stück zum Thema Kinderrechte nicht in der Aula der Grundschule, sondern in der Turnhalle, Auf dem Rott, aufgeführt, so dass neben Theater, Tanz und Gesang auch sportliche Kunststücke auf dem Trampolin und dem Einrad gezeigt werden. Die sieben- bis elfjährigen Darsteller fiebern den Auftritten schon entgegen und freuen sich, die Zuschauer mit überraschenden Lichteffekten verzaubern zu können. Alle Interessierten sind eingeladen, teilt die Schule mit.