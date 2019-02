Frischer Wind in Möllers Hof

Lilli Dütsch ? Markus Hartmann ? Richtig, die neuen Pächter sind im Ort keine Unbekannten. Vor sechs Jahren kam die 29-jährige Münchenerin erstmals nach Ladbergen, um Tante und Onkel im Gasthaus zur Post zu unterstützen. Das machte sie drei Jahre, ging anschließend nach Mallorca und kehrte nach Günther Haugs Tod im Sommer 2017 ins Heidedorf zurück, „weil ich meinem Onkel versprochen hatte, das Hotel Garni weiterzuführen“. Das wird sie auch bis mindestens Ende des Jahres gemeinsam mit ihrer Tante Elisabeth Haug. „Aber ich wollte eben auch mein eigenes Ding machen, zumal das Gasthaus zur Post ja nach wie vor zum Verkauf steht.“

Im vergangenen Jahr wagte sie mit dem Barbetrieb „Mühlchen at night“, das an zwei Abenden im Monat öffnete, einen vielversprechenden Neustart. Bis das Objekt zur Ferienwohnung umgebaut wurde. „Aber es hat das Feuer in mir neu entfacht“, strahlt die gelernte Hotelfachfrau, die im Bayrischen Hof in München gelernt und in anderen Häusern zudem im Restaurantbereich und der Geschäftsführung gearbeitet hat.

Nun der Schritt in die Selbstständigkeit – mit Geschäftspartner Markus Hartmann an ihrer Seite. „Ich hätte mir auch niemand anderen vorstellen können“, sagt sie über ihren langjährigen Freund, der acht Jahre als Sous-Chef und letztlich Küchenchef im Gasthaus Zur Post gewirkt hat. Ergo: Wer künftig Lust auf einen der Klassiker des Gasthauses zur Post wie das Wiener Schnitzel hat, der wird ab April im „Lilli‘s“ an der richtigen Adresse sein.

Was jenseits eines wöchentlich wechselnden Mittagstisches auf der Abendkarte steht? Da lässt sich der 37-jährige Koch, der bis Ende Februar bei Ackermann in Münster arbeitet, noch nicht allzu tief in die Karten schauen. Nur so viel: Frische, regionale Produkte sind für beide gesetzt. Eine qualitativ hochwertige Küche eine Selbstverständlichkeit. Kurz­um: „Es wird für jeden etwas dabei sein“, ist Hartmann überzeugt.

Doch bevor das erste Wiener Schnitzel in der Pfanne brutzelt, stehen jetzt erst einmal Umbauarbeiten an. Größtes Projekt neben kleineren Maßnahmen wie frischer Farbe an den Wänden: die Erneuerung der Toilettenanlagen inklusive Einbau eines barrierefreien WC. „Denn wir hoffen natürlich, gerade auch Senioren für uns gewinnen zu können.“

Apropos: „Bei uns soll sich jeder wohlfühlen. Von Jung bis Alt“, betonen beide unisono und haben deshalb auch die Schaffung eines Spielplatzes auf dem von altem Baumbestand umgebenen Gelände und dessen Einzäunung im Lauf des Jahres ins Auge gefasst. „Schließlich sollen Eltern ihre Kinder hier ganz in Ruhe spielen lassen können“, sagt Lilli Dütsch.

Man hört ihr und Markus Hartmann an, dass ihr Einstieg in Möllers Hof auf „Langfristigkeit“ angelegt ist. Dass Ladbergen über genügend Potenzial verfügt, davon sind sie überzeugt. Warum aus Möllers Hof das Lilli‘s wird? „Wir wollten einen Neubeginn, frischen Wind und natürlich unsere eigene Note einbringen, ohne aber an allem zu rütteln“, erläutert die 29-Jährige. Das Urige soll das Gasthaus keinesfalls verlieren, das Trauzimmer bleibt.

„Das Lilli‘s soll Anlaufpunkt für alle Ladberger und Gäste werden und seinen früheren Charme als Treffpunkt für Vereine zurückbekommen“, sagen die neuen Pächter und drücken auf die Tube: Am Samstag, 6. April, soll Eröffnung gefeiert werden.