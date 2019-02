Wiedergewählt wurden Elke Saatjohann als zweite Beisitzerin und Sabrina Bülow als zweite Schriftführerin sowie Kassierer Dominik Unterdörfel Uwe Fiegenbaum als zweiter. Auch die Schießwarte Lennard Kemper und Manuel Kemper behalten ihre Ämter. Sie müssen künftig ohne Daniel Kockwelp auskommen, da der aus privaten Gründen nicht mehr als Schießwart zur Verfügung steht.

Das Schützenfest beginnt in Overbeck am 20. Juni mit dem Königsschießen. An den darauffolgenden beiden Tagen wird auf dem Festplatz am Overbecker Weg 38 (Hof Wibbeler) gefeiert.

Nächster Termin ist die Weiberfastnacht am 28. Februar. Das Team um Manfred Decker ist mit der Organisation schon sehr weit und hat alles fest im Griff, heißt es im Pressebericht. Der Verein freut sich auf viele närrische Gestalten. Das Müllsammeln findet am 16. März statt. Als weitere Termine sind unter anderem die Besuche der Schützenvereine Hölter, Wester und Settel geplant sowie die Radtour der Damen und das Bierfassrollen.