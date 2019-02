Auch in diesem Jahr solle es Osterparty und Trecker-Treck geben. Die Osterparty ist für den 21. April in der Reithalle Ladbergen terminiert. Der Trecker-Treck findet am 7. September auf dem Hof Bücker statt.

Zweiter Vorsitzender ist Frederik Kuck, zweite Vorsitzende Marie Ehmann. Folgende Vorstandsmitglieder werden sie bei ihrer Arbeit unterstützen: Carina Krieft (Schriftführerin), Henrike Strüwe (zweite Schriftführerin), Marek Wittkamp (Kassierer), Marwin Haarlammert (zweiter Kassierer), Hanna Huneke (Pressewartin), Jens Wittkamp, Marcel Haarlammert, Imke Loges, und Matthias Stork (alle vier Beisitzer). Den Vorstand verlassen haben Dirk Stiepermann, Lena Barkmann, Anna Sundermann, Tim Oeljeklaus und Julian Fiegenbaum.