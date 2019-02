Was die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde den rund 40 Interessierten bei der Gemeindeversammlung am Donnerstabend vorstellten, hatte in den vergangenen Monaten für ordentlich Zündstoff gesorgt. Immerhin entsteht dort auf Gemeindegrund ein Kindergarten in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Als Investor tritt die Kirchengemeinde auf, die das laut Pfarrerin Dörthe Philipps selbst „lange, intensiv und auch konfliktträchtig“ diskutiert habe.

Warum die Kirchengemeinde nicht selbst Träger sei? Und wie der in die Jahre gekommene evangelische Sternenkindergarten gegen den Neubau in direkter Nachbarschaft punkten wolle? Das wollten die Anwesenden wissen. „Uns selbst fällt es nicht ganz leicht, aber wir müssen es hinnehmen, dass nicht wir Träger sind. Aber der Zug war abgefahren“, erklärte der Presbyteriumsvorsitzende Oelrich , dass das Jugendamt längst entschieden hatte, dem DRK die Trägerschaft für die neue Anlage zu übertragen. Zumal dieser in dem Zuge die jetzige Einrichtung am Telgter Damm aufgebe – quasi nur umziehe. Zugleich wolle die Kirche „für Politik und Verwaltung ein verlässlicher Partner bleiben und in der Situation, da zum Kindergartenjahr 2019/20 vier neue Gruppen gebraucht werden, helfen“.

Maja Hopfeld und Arnd Rutenbeck betonen derweil, dass der Sternenkindergarten mit seiner tollen Arbeit, dem super Team und großem Außengelände sehr wohl zu punkten wisse. Und die Leiterin der Einrichtung und der Geschäftsführer des Kindertagesstättenverbunds des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg, der die Moderation der Versammlung inne hatte, berichteten auch, dass künftig eine „niedrige sechsstellige Summe“ in die Modernisierung des eigenen Kindergartens gesteckt werde.

In zwei Wochen rollen die Bagger an, dann soll und muss es zügig vorangehen. Denn Ende August soll die Anlage, die als eingeschossiger Holz-Hybrid-Bau mit Holzfassade entsteht, fertig sein. Die Architekten Claus und Bernd Schlüter, die den Neubau am Donnerstag vorstellten, nennen den zeitlichen Rahmen „ambitioniert, aber nicht unmöglich“. Ein kürzlich fertiggestellter Kita-Neubau in Reckenfeld, der als Vorbild für die Ladberger Einrichtung dient, sei in sieben Monaten bezugsfertig gewesen.

Am Lenhartzweg entsteht in den kommenden Monaten eine Vier-Gruppen-Anlage für rund 60 Kinder, inklusive einer integrativen Gruppe. Diese vier Gruppen werden allesamt über benachbarte Neben- und Schlafräume verfügen.

Es entsteht ein kompakter Bau mit Lichthof, Mehrzweck-, Kneipp- und Therapieraum. Zwei Gruppen werden im Süden, die anderen beiden im Westen untergebracht und jeweils über 3,50 Meter hohe mit Akustikdecke und Fußbodenheizung versehe Räume und kurze Anbindungen an den Garten verfügen, schildert Bernd Schlüter.

Der Bau bekommt von den meisten Anwesenden gute Noten, allein die Frage nach Parkplätzen treibt sie um. Die Stellflächen werden ergänzt. Und für die „anstrengende Bauzeit“ bittet Pfarrerin Dörthe Philipps um Verständnis und Zusammenhalt. Und dann lenkt sie den Blick der Gemeindeglieder noch auf einen anderen Aspekt: „Denken Sie auch daran, dass durch die Investition jährlich Geld in unsere Gemeindearbeit fließt.“

Bürgermeister Udo Decker-König ist derweil froh und „äußerst dankbar über diese Lösung auf diesem idealen Gelände“. Eine Alternative hätte es einzig an der Jahn-straße an der kleinen Sporthalle gegeben. Und auch das wurde Donnerstagabend deutlich: Das hätte niemand gewollt.