Gemeinden „hoffen und beten“

1,02 Millionen Euro nimmt Ladbergen durch die Grundsteuer B in diesem Jahr ein. Angesichts der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes von 429 auf nunmehr 434 bedeutet das im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund 30 000 Euro im Gemeindesäckel. Anders ausgedrückt: Diese Steuer macht gut sieben Prozent der kommunalen Gesamteinnahmen aus, die Schröer für das laufende Jahr auf rund 13,86 Millionen Euro taxiert. Vor allem aber sind es wichtige Einnahmen, die angesichts der Bemessungsgrundlage im Vorfeld sehr genau kalkuliert werden können. Bisher.

Denn nach etlichen Klagen hatte das Bundesverfassungsgericht bereits im Frühjahr vergangenen Jahres eine Neuregelung angemahnt. Die muss Ende dieses Jahres in trockenen Tüchern sein. In Kürze wollen die Landesfinanzminister erklären, wie und was geändert muss. Für Eckhard Schröer bedeutet das, dass zumindest fraglich ist, ob er auch für den Haushalt 2020 weiterhin mit der Einnahme von rund einer Million kalkulieren kann. „Denn auch wenn der Bund plant, die Neuregelung aufkommensneutral zu gestalten, ist nicht klar, ob sich das Ganze nicht wohlmöglich für die eine Gemeinde positiv und die andere negativ auswirkt“, gibt der Kämmerer zu bedenken.

Ähnlich sieht das sein Amtskollege Daniel Pütcher in Lienen. „Ich muss nach gegenwärtigem Stand so planen, dass sich die Grundsteuer B angesichts von mehr Wohnraum leicht positiv entwickelt“, sagt der Mann der Zahlen im Lienener Rathaus. Ob das tatsächlich so kommt? Verbreitetes Achselzucken. Legt man die Daten des Jahresergebnisses 2017 zugrunde, bedeutet das für Lienen, dass über die Grundsteuer B bei einem Hebesatz von aktuell 429 rund 938 000 Euro in den kommunalen Haushalt fließen. Unterm Strich machte das 2017 bezogen auf die Gesamterträge einen Anteil von 6,4 Prozent aus.

Aber, was ist eigentlich so schlecht an dieser Steuer? Im Kern, sagt das Bundesverfassungsgericht: die Berechnungsart. Für die Grundsteuer B ermittelt das Finanzamt den Wert von Grundstücken und den vorhandenen Gebäuden. Der nennt sich „Einheitswert“. Der Stichtag für diese Wertermittlung für alle alten Gebäude ist dabei der 1. Januar 1964. Eigentlich sollte es alle paar Jahre zu einer Neubewertung dieses Einheitswerts kommen, die auf Veränderungen der Bausub­stanz sowie des Umfelds reagiert. Dazu ist es wegen des zu hohen Aufwands nicht gekommen. Und das ist das Kernproblem.

Sollte eine Neuregelung, für die sich Schröer „so wenig Bürokratie wie möglich“ wünscht, bis Ende des Jahres nicht neu beschlossen sein, darf die Grundsteuer B laut Bundesverfassungsgericht nach bisherigen Stand nicht mehr abgerechnet werden. Und dann? „Wir müssen hoffen und beten, dass bis Mitte des Jahres Rechtssicherheit herrscht“, sagt Ladbergens Kämmerer. Denn sonst dürfte er die 1,02 Millionen Euro in dieser Form nicht mehr abrufen.