„Lollipops“ hoffen auf Zuwachs

Nun möchte sie zudem bei den Kleinen die Lust auf Musik, vorrangig das Singen, wecken. Seit zwei Monaten ist die 56-Jährige die neue Leiterin der „Lollipops“ und appelliert an Interessenten: „Wir haben noch einen Platz frei – für dich!“

Die „Lollipops“ sind der Kinderchor innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde. Dahinter verbergen sich aktuell zehn Mädchen und ein Junge im Alter von sieben bis neun Jahren. Aber geht es nach den Kindern und Angelika Möller , so sollen das ruhig noch einige mehr werden. Montag für Montag treffen sie sich von 15.15 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Ladbergen, um gemeinsam bei Xylofon, Klavier- oder Gitarrenbegleitung altersgerechte Lieder einzuüben. „Querbeet“, wie die Chorleiterin sagt.

Was sie nach zwei Monaten feststellt? „Es macht total viel Spaß. Alle haben ganz viel Lust aufs Singen“, erzählt sie und man merkt ihr an, wie sehr sie für die Arbeit mit dem Kinderchor brennt. „Es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder zusammenwachsen und auch Neue direkt integrieren.“

Was sie mit den Kindern künftig vor hat? „Ich möchte mit ihnen, vielmehr als bisher geschehen, rausgehen. Die Kinder sollen für Menschen singen, ihnen eine Freude bereiten, sich ihren verdienten Applaus abholen und so natürlich auch das Selbstbewusstsein stärken“, sagt Angelika Möller und lässt diesen Worten Taten folgen.

Am Sonntag, 17. Februar, werden die „Lollipops“ den Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit Liedern wie „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde“ mitgestalten. Anfang April plant der Chor einen musikalischen Nachmittag im Pflegezentrum „Helfende Hände“ und wird sich dann darauf vorbereiten, an einem Konzert mitzuwirken. Mit dem 15. September steht ein weiterer Termin im Kalender: Dann lädt der Posaunenchor zum Konzert ein und freut sich auf einen Gastauftritt der „Lollipops“.

„Natürlich treffen da viele unterschiedliche Wünsche, Vorlieben und Vorstellungen aufeinander. Daraus einen Chor zu formen, aus allen ein Team zu machen, ist schon eine Herausforderung“, ist sich Angelika Möller bewusst. Eine, der sie sich aber gerne annimmt. „Beim Singen im Chor erlebt jeder Freude und findet Freunde, oft fürs Leben“, macht sie Werbung, bei den Proben am Montagnachmittag einfach mal vorbeizukommen und mitzumachen. „Mein Wunsch ist, dass sich die Chormappe schnell füllt und wir möglichst jede Woche ein neues Lied lernen“, lässt sie sich entlocken. Übrigens: das Mitmachen bei den „Lollipops“ ist kostenfrei.