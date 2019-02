Narren tanzen auf zwei Hochzeiten

Nachdem die bisherigen Organisatoren den Zapfhahn nach sieben erfolgreichen Auflagen 2018 zugedreht hatten, schossen Gerüchte über eine mögliche Fortführung des bajuwarischen Trachtenfestes ins Kraut. „Und tatsächlich“, sagt Dietmar Kattmann , „waren die anfangs auch schneller als wir.“ Nun aber ist es amtlich: Dirndl und Krachlederne können auch in diesem Jahr aus dem Schrank geholt werden. Am 5. Oktober wird es auf Einladung des Elferrats erneut im großen Stil „o‘zapft is“ heißen.

Den Knoten haben die Verantwortlichen nach reiflichen Überlegungen quasi unterm Weihnachtsbaum durchgeschlagen, erzählen sie. Mittlerweile sind die wesentlichen Dinge geregelt, aber weitere Infos, sagt Helmuth Gollan , werde es erst „nach Karneval geben“. Denn mit dem Bollerwagen-Umzug haben die elf Karnevalisten erstmal genug zu tun – wenngleich sich bei der fünften Auflage unter ihrer Federführung langsam so etwas wie Routine einstellt.

Die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Polizei, DRK und Feuerwehr laufe „wie immer bestens“. Der närrische Lindwurm wird sich wie gehabt um 15.11 Uhr vom Rathaus aus in Bewegung setzen. Und hier und da wird hinter verschlossenen Türen, in Garagen und Scheunen längst an den Motivwagen von Gruppen, Vereinen und Nachbarschaften gearbeitet.

Knapp 20 Nummern haben sich bisher angemeldet, darunter die Alten Herren des VfL, die Sunny wie auch Funny Ladies, Wild Hogs und After Work sowie der Spielmannszug des TV Hohne, der traditionell für den guten Ton sorgt. Einige weitere Gruppen, schätzt Helmuth Gollan, dürften sich „auf den letzten Drücker“ noch melden. Auch das ist der Elferrat gewohnt. Die Arche Tecklenburg ist erstmals bei dem etwas ungewöhnlichen, aber gerade bei Familien äußerst beliebten Karnevalstreiben dabei.

Auch bei der 13. Auflage des Rosenmontags-Spektakels gilt: Zugelassen sind nur Bollerwagen, die durch Muskelkraft gezogen werden. Da kennen die Organisatoren kein Pardon. Und genau das macht den Umzug, der im 50. Jahr nach der Mondladung von Neil Armstrong unter dem Motto „Wir heben ab“ steht, ja so besonders. Die Vorfahren Armstrongs stammen bekanntlich aus dem Heidedorf.

Was sich die einzelnen Vereine zu diesem Motto einfallen lassen? Achselzucken beim Elferrat. „Wir lassen uns überraschen“, sagt Helmuth Gollan. Auch in einem anderen Punkt wird man sich überraschen lassen müssen: bei der Antwort, wer Karnevalsprinz beziehungsweise -prinzessin wird. „Die Chancen stehen 50:50“, lacht Thomas Eppendorf. Verkündet wird die Personalie an Weiberfastnacht, 28. Februar. Dann laden die Overbecker Schützen ab 20.11 Uhr zur großen Karnevalsparty in die Sporthalle an der Jahnstraße ein. Da soll das närrische Treiben mit einem vielfachen Helau endgültig Fahrt aufnehmen.