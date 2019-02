Günstige Lage als kurzzeitiger Siedlungsort

Die Häuslebauer im Baugebiet „In der Laake“ in Ladbergen haben auf historischem Boden gebaut. Das ergaben die Untersuchungen, die der Landschaftsverband Westfalen- Lippe (LWL) von Oktober 2016 bis März 2017 vorgenommen hat.

Die Ausgrabungsfläche „In der Laake“ war bereits 1952 durch eine Fundmeldung des Ladberger Archäologen Rolf Gensen in den Blick der Wissenschaftler geraten. Zudem hatte man schon Ende des 19. Jahrhunderts 300 Meter nordwestlich der aktuellen Grabungsstelle ein vorgeschichtliches Gräberfeld entdeckt. Somit lag die Vermutung nahe, auch „In der Laake“ fündig zu werden. Und die Spürnase der Archäologen sollte sie auch dieses Mal nicht täuschen, wie der Grabungsbericht von Stephan Deiters in der aktuellen Publikation „Archäologie in Westfalen-Lippe 2017“ zeigt. Die etwa 6000 Quadratmeter große Ausgrabungsfläche lag auf der nördlichen Uferterrasse des Ladberger Mühlenbaches. Diese siedlungsgünstige Lage zog durch die Zeiten hindurch immer wieder Menschen an. Die ältesten Funde stammen aus der Mittelsteinzeit (Mesolithikum). Damals lagerten dort Menschen, die die Fläche als Schlagplatz für Feuersteinwerkzeuge gebrauchten. Diese Nutzung dauerte bis in die frühe Bronzezeit an. Bis in das frühe Mittelalter hinein wurde das Areal immer wieder als Siedlungsplatz genutzt. Damit ist eine Platzkontinuität aufgrund der Siedlungsgunst des Ortes nachgewiesen. Eine Siedlungskontinuität konnte hingegen nicht bestätigen werden.

Obwohl „In der Laake“ immer wieder gesiedelt wurde, sind kürzere oder längere Siedlungsunterbrechungen sehr wahrscheinlich. Vor allem für die Epoche der Völkerwanderungszeit ist ein solcher Siedlungsabbruch anzunehmen, wie die Archäologen ihn andernorts sehr häufig festgestellt haben.

Zeigen lässt sich auf jeden Fall, dass die seit der späten Bronzezeit oder frühen Eisenzeit „In der Laake“ angelegten Gehöfte wanderten, also die Gebäude immer wieder an anderen Stellen errichtet wurden. Das Ausgrabungsareal scheint allerdings am Rande der eigentlichen Siedlungsfläche gelegen zu haben, da die Archäologen zumeist auf Nebengebäude und Gruben stießen. Aus späterer Zeit (römische Kaiserzeit bis Frühmittelalter) stammen zwei Rutenberge oder Diemen, die als überdachte, aber zu allen Seiten offene Erntestapelbauten für nicht gedroschenes Getreide, Stroh oder Heu dienten. Lediglich bei einem Gebäude könnte es sich um ein Wohnstallhaus gehandelt haben.

Im Laufe des frühen Mittelalters änderte sich schließlich die Nutzung des Areals. Die ältere Siedlung wurde anscheinend vor etwa 1500 Jahren aufgegeben. Auf ihrer Fläche entstand ein Wald. Dieser wurde dann von den Bewohnern der Umgebung zur Herstellung von Holzkohle genutzt. Das zeigen zehn Grubenmeiler, die in den Zeitraum zwischen dem 8. Jahrhundert und der Mitte des 10. Jahrhunderts datiert werden konnten.

Die Lage der Kohlenmeiler in der Nähe des Mühlenbaches war günstig, weil am Ende des Verkohlungsprozesses Wasser zum Löschen benötigt wurde. Der geringe Umfang der Meiler lässt allerdings kaum auf professionelle Holzkohleherstellung schließen, sondern auf eine Produktion lediglich für den Eigenbedarf. Nach dieser Nutzungsphase wurde das Areal für gut 900 Jahre als Ackerfläche (Esch) gebraucht, bis nun durch die Ausweisung des Baugebietes nach gut 1500 Jahren wieder eine moderne Besiedlung erfolgt.

Interessant ist, dass die älteste festgestellte Siedlungsschicht „In der Laake“ aus der späten Bronzezeit/frühen Eisenzeit zeitlich zu dem bereits Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten, nahe gelegenen Gräberfeld passt. Dort könnte also die zu diesem vorgeschichtlichen Friedhof gehörende Siedlung gelegen haben.

Ferner zeigte sich, dass die archäologisch relevanten Befunde unterhalb einer mächtigen Esch-Schicht im anstehenden Sandboden lagen. Damit bewahrheitet sich wieder einmal die alte Archäologen-Weisheit: „De aulen Hüöwe ligget unnern Esk“.