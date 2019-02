In einer Laudatio erinnerte Friedel Snethkamp vom Sängerkreis Nordwestfalen an die vielen Aktivitäten des Vorsitzenden, heißt es in einem Bericht des Chores.

Friedhelm Wierwille ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Günter Möller erläutere die Kassenlage, von den Kassenprüfern wurden keine Einwände erhoben. Bei den Vorstandswahlen wurden alle Personen in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender Hans Dieter Brönstrup, Schriftführer Friedhelm Wierwille, Schatzmeister Günter Möller, Beisitzerin Simone Lang und Notenwart Norbert Wohnfurter. Als Beisitzer rückt Manfred Höse neu in den Vorstand. Norbert Minnerup wurde als neuer Kassenprüfer gewählt.

Chorleiterin Ines Albers bedankte sich bei den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit. Sie kündigte an, mit dem MGV „Chorios“ im Herbst ein Blumenkonzert aufführen zu wollen.

Termine des MGV:

5. März: Eiserkuchen backen, evangelisches Gemeindehaus

9. März: Kreissängertag

12. März: 40 Jahre Seniorentreff

16. März: Müllsammelaktion

11. Mai: Maitour

7. Juli: Auftritt beim Bierfest

17. Juli: Letztes Singen vor den Ferien

10. August: Ständchensingen

27. August: Erstes Singen

13. Oktober: Auftritt beim Kartoffelfest

20. Oktober: Jubilarehrung, Centralhof

10. Dezember: Weihnachtsfeier

15. Dezember: Auftritte, Seniorenheim und VdK 22. Dezember: Weihnachtskonzert

24. Dezember: Auftritt in der Christvesper