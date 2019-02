Zu zweit zwischen (Ge-)Heimagenten

Ladbergen -

Clowns kennt man in erster Linie aus dem Zirkus oder aus Fernsehsendungen. Doch in einem Seniorenheim? Das war für die Bewohner von Haus Widum etwas Neues. Die „Klinik-Clowns“ besuchten die Senioren erstmalig und sorgten mit Spielchen, Liedern und amüsanten wie auch ernsten Zwiegesprächen für abwechslungsreiche Stunden. Die finanzielle Spende einer Privatperson machte dies am Montag möglich.