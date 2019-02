Sicherheitstipps an der Haustür

Vergangene Woche ereigneten sich zwei Einbrüche an der Gartenstraße und im Königsland, am Wochenende kam ein erfolgloser Versuch im Baugebiet Lütke Rott dazu.

Drei Delikte mit wenigen Tagen Abstand, ein vergleichsweise kleiner Radius: „Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tätern um ein und dieselben Personen gehandelt haben könnte“, sagt Frank Drath . Er ist Polizeihauptkommissar, im Kreis Steinfurt für die Kriminalprävention zuständig und gestern mit dem Bezirksbeamten Andreas Milfeit in Ladbergen unterwegs. Einbruchsopfer besuchen, ihnen die Schwachstellen im Haus aufzeigen und einfache, aber effektive Lösungen anbieten, nach ihrem Befinden fragen und auf Wunsch Hilfe vermitteln sowie Opfer wie Nachbarn für das Thema sensibilisieren, fasst er seine Arbeit an diesem Tage zusammen.

Wenn er durch ein Wohngebiet läuft, denkt der Kriminalhauptkommissar automatisch wie ein Einbrecher. Hier ist ein Fenster nicht geschlossen, dort sieht es so aus, als ob niemand zu Hause wäre: Gerade in der dunklen Jahreszeit sind das willkommene Einladungen für Einbrecher, die laut Drath versuchen, „binnen weniger Sekunden in ein Objekt einzudringen“. So wie in das Haus in der Gartenstraße, das sie Anfang vergangener Woche durch die aufgehebelte Terrassentür betraten, alles durchwühlten und Bargeld wie Schmuck entwendeten.

Licht, Zeitschaltuhren und unzugängliche Bewegungsmelder, simuliertes Fernsehen, erläutern Frank Drath und Andreas Milfeit im Gespräch mit den Bewohnern, hätten die Eindringlinge möglicherweise schon abgehalten, eine mit Pilzkopfverriegelung versehene Terrassentür ihnen das Leben in jedem Fall deutlich schwerer gemacht. „Eine einfache Stiftverriegelung wie hier hält gerade dem Wind stand, nicht aber Einbrechern“, bringt es der Experte auf den Punkt.

Die geschädigte Hausherrin nickt und verspricht, umgehend Präventionsmaßnahmen ergreifen zu wollen. „Die Zeitschaltuhren liegen im Keller“, schüttelt sie den Kopf. Natürlich hat sie nicht damit gerechnet, Opfer eines Einbruchs zu werden. „Doch nicht hier in der Siedlung.“ Nun denkt sie anders. Auch wenn Frank Drath beruhigt: „Dass die Einbrecher wiederkommen, ist sehr unwahrscheinlich.“ Bei seinen Besuchen geht es ihm vorrangig darum, „die Angst zu nehmen und das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken, bei den Opfern, aber auch besorgten Nachbarn“, wie er sagt.

Und dann ist da noch mal der Blick in die Statistik: „Durchschnittlich nicht mal ein Einbruch im Monat“, zitiert Andreas Milfeit daraus. Der Dorfsheriff betont, dass sich „die Ladberger bei verdächtigen Beobachtungen bitte direkt melden sollen. Wir fahren lieber einmal zu oft raus, als nachher eine Einbruchsanzeige aufzunehmen.“ Auch er hält die Augen offen: „Während der dunklen Jahreszeit fahre ich oft abends mit dem Streifenwagen durch die Wohngebiete.“