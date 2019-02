Comedy mit Elferrat und Prinzenpaar

Ladbergen -

Ladbergen Helau! „Nu män tou“ Helau! Kulturbühne Helau! Am Donnerstag wurde der Saal bei Buddemeier zur närrischen Hochburg. Denn es hieß auch: „Geschwister Dust Helau“. Das Damentrio hatte es in sich. Mit flotten Sprüchen, amüsanten Zwiegesprächen und nicht zuletzt mit schwungvollen Schlagern sorgten Marlies, Margret und Hedi in Begleitung ihrer Instrumentalisten Ludger und Klaus für karnevalistische Stunden.