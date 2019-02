„Gelogene Zahlen“ als Grundlage?

Was die Mitglieder des Umweltausschusses über alle Parteigrenzen hinweg erzürnt, ist der Lärmaktionsplan, den ihnen Thorsten Brandt vom beauftragten Planungsbüro Hahm aus Osnabrück während der Sitzung am Donnerstagabend vorgestellt hat. Er ist die Konsequenz aus der EU-Umgebungslärmrichtlinie, die darauf abzielt, ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm zu realisieren. In deren dritten Stufe muss die Gemeinde Ladbergen besagten Lärmaktionsplan erstellen.

Woran sich die Lokalpolitiker konkret stören? An den zugrundeliegenden Bemessungskriterien und Zahlen. Beim Autoverkehr fließen nur Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen in die Betrachtung ein. Das sind für Ladbergen die Autobahn 1 und die Bundesstraße 475, auf denen täglich geschätzte 125 100 beziehungsweise 18 500 Fahrzeuge unterwegs sind. Der Lärm des Flughafens Münster/Osnabrück findet keine Brücksichtung, weil er nicht annähernd an die von der EU geforderten 50 000 Starts und Landungen pro Jahr heranreicht. Dass die Bürgerinitiative gegen den Ausbau des FMO erst jüngst mitgeteilt hat, dass die nächtlichen Lärmgrenzwerte in Ladbergen überschritten worden seien, kommt somit nicht zum Tragen.

Außerdem erklärt Thorsten Brandt, dass die Zahlen keine gemessenen Werte, sondern vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW geschätzte gemittelte Werte sind. „Die Daten für uns Planer sind nur rudimentär, lückenhaft und eine sehr schwache Basis“, räumt er ein. Er spricht gar „von gelogenen Zahlen“, als er auf deren Grundlage erläutert, dass vor Ort am Tag 21 Personen (Lärmpegel höher als 70 Dezibel) und in der Nacht 51 Personen (mehr als 60 Dezibel) von zu großem Lärm betroffen sind. „Unterm Strich sind 39 Wohnungen Lärm von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt“, filtert Brandt heraus.

Was sich aus diesen Daten für Schlussfolgerungen ziehen lassen? „Nicht viele“, gesteht Thorsten Brandt. Die Häuser entlang der A 1 sind teils bereits mit Lärmschutzwänden ausgestattet. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus ist zudem ein umfangreiches Lärmschutzgutachten erstellt worden, weitere Maßnahmen wie eine innerörtliche Lärmschutzwand werden in Zukunft folgen.

Entlang der B 475 sind laut Lärmkarte vier Haushalte betroffen. Ob wenigstens sie auf Maßnahmen hoffen dürfen? „Jeder, der Mittel beantragen möchte, muss selbst noch einmal durch Messungen nachweisen, dass die Grenzwerte überschritten werden“, macht Brandt die Rechtsgrundlage deutlich. Und wenn, dann dürften diese Haushalte wohl allenfalls auf passiven Lärmschutz wie Schallschutzfenster hoffen.

Der Planer kann den Unmut der Lokalpolitiker über die Analyse verstehen, bezeichnet den Lärmaktionsplan auch nur als „Hilfsmittel für zukünftige Planungen von Wohngebieten oder Ortsumfahrten“.

Dennoch wollen sich die Ausschuss-Mitglieder mit dem vorliegenden Plan so nicht zufriedengeben. Einstimmig reichen sie ihn an den Rat weiter – mit dem Hinweis zu beraten, ob nicht auch weitere Daten wie der Fluglärm und im Norden der Gemeinde die Summe aus Flug- und Autobahnlärm Berücksichtigung finden sollten.