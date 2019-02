Die gute Seele des Ortes

Ihr Lieblingsplatz, sagt Martha Weikert , sei die Holzbank vor der Haustür. „Da sitzt man nie lange allein“, schmunzelt sie. Kaum hat sie das ausgesprochen, da kommt auch schon der Erste, der fragt, ob er sich zu ihr setzen soll. Martha Weikert kennt eben jeden im Ort – und jeder kennt sie: die engagierte Küsterin der evangelischen Kirchengemeinde, die zupackende Heimatfrau, die humorvolle Gesprächspartnerin und passionierte Tänzerin. Heute wird Martha Weikert, geborene Stapel, 80 Jahre und umgeben sein von einer Schar an Gratulanten, die die rüstige Seniorin hochleben lassen.

Ob sie es angesichts dessen auch noch in die evangelische Kirche schafft? Heute vielleicht einmal nicht, aber ansonsten schaut sie eigentlich jeden Tag am Kirchplatz nach dem Rechten. „Irgendwas ist immer zu tun“, sagt die Jubilarin, der das Küsteramt, das sie im sage und schreibe 46. Jahr bekleidet, förmlich in die Wiege gelegt worden ist. Seit 1903 liegt es in den Händen der Familie. So wundert es nicht, wenn die Ur-Ladbergerin behauptet, „in der Kirche groß geworden zu sein. Ich hab immer schon geholfen.“ Und sie hat nicht vor, das in nächster Zeit zu ändern. „So lange ich fit bin“.

„Es macht mir Spaß. Ich gehe gerne mit Menschen um“, nennt sie die Beweggründe für ihr Engagement im Rentenalter. „Man lernt gerade bei Taufen und Trauungen immer noch neue Leute kennen.“ Die Neugier auf und den Umgang mit Menschen: Er zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben der nun 80-Jährigen, die nicht nur in der evangelischen Gemeinde und bei der Frauenhilfe aktiv, sondern nach wie vor mehr unterwegs als zu Hause am Telgter Damm anzutreffen ist.

Eine Radtour durchs Dorf, ein Plausch mit den Nachbarn, hier ein Kaffeekränzchen, da ein Treffen mit alten Schulfreundinnen oder dem „Henrietten-Club“, zahlreiche Veranstaltungen ihres Heimatvereins, in dem sie laut eigener Aussage bis vor Kurzem „ewig im Vorstand“ tätig war, die Pflege des geliebten Plattdeutschen und das Tanzen – und dann wäre da ja noch die Vorliebe fürs Theater. Oder besser: die ungezählten Sketche, die sie unter anderem beim Weggeessen des Heimatvereins auf die Bühne gebracht hat. Oder die Ladberger Version von „Dinner for one“, in der sie 2008 mit Willi Untiet brillierte und Zusatzvorstellungen geben musste.

Würde Martha Weikert ihre Lebensgeschichte niederschreiben, das Buch hätte viele Seiten mit zig humorvollen Anekdoten. Ihr Lachen ist anstreckend. Sie kann die Leute gut mitreißen. Oder wie sie lächelnd sagt: „Ich kann Arbeit gut verteilen.“

Ein ganz großes Kapitel wäre aber bei all ihrem Engagement außerhalb der eigenen vier Wände auch ihrer Familie gewidmet. „Die ist mir das Wichtigste“, sagt sie über ihre vier Kinder, sieben Enkel und einen Urenkel, die heute allesamt mit ihr den großen Festtag begehen. Wann immer ihr etwas Zeit bleibt, strickt sie für sie Socken oder verschickt handgeschriebene Briefe. Und wer in ihre Wohnung oder Garten blickt, entdeckt noch etwas: die Vorliebe für alte Gegenstände, die sie mit viel Liebe zum Detail arrangiert. „Das macht mir viel Spaß.“ Und ansonsten sitzt sie eben gerne auf ihrer Holzbank vor dem Haus. Da hat sie für jeden ein offenes Ohr – und in den nächsten Tagen sicher viele, viele Glückwünsche entgegenzunehmen. Die Westfälischen Nachrichten schließen sich auf diesem Weg an.