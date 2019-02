Musikkabarett und Alltagswahnsinn

Dabei schlüpfen sie in bereits aus den vorangegangenen Programmen bekannte, aber auch in neue Rollen, um den Zuschauern den musikalischen Alltag in Schulen, (Blas-)Orchestern, Modelagenturen und einigem mehr näherzubringen.

Mit dabei sind selbstverständlich wieder allerlei Instrumente und Gesangseinlagen, schreibt die Kulturbühne in ihrer Ankündigung. Das Publikum werde mitgenommen in eine Welt der Musik, die man so vielleicht nicht erwarten würde. Und Überraschungen seien auch garantiert. „Das neue Programm verspricht nichts, hält aber alles.“

Karten für die Veranstaltung der Kulturbühne am 14. März sind im Vorverkauf für 13 Euro in der Tourist-Information Ladbergen, Alte Schulstraße 1, und bei PBS-Stapel, Dorfstraße 16, erhältlich. An der Abendkasse wird ein Eintritt von 15 Euro erhoben. Einlass ist ab 19 Uhr.