Nach Angaben der Polizei war die Frau aus Richtung Lengerich kommend auf die Kreuzung zugefahren. Auf der Straße Am Kanal näherte sich ein Sattelzug, dessen Fahrer offenbar das Stop-Schild übersah und in die Kreuzung einfuhr. Die 51-Jährige habe noch versucht, dem Lkw auszuweichen, so die Beamten. Das gelang ihr nicht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes-Kombi der Frau, die allein im Auto saß, in den Straßengraben geschleudert. Dabei wurde die Lengericherin im Fahrzeug eingeklemmt. Von der Ladberger Feuerwehr musste die Fahrertür des Autos demontiert werden, um die Frau aus dem Wagen zu befreien. Sie wurde nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Am Fahrzeug der 51-Jährigen entstand Totalschaden. Der Lkw wies lediglich kleinere Schäden im Frontbereich auf.