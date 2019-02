Unentgeltlich, aber nicht umsonst

Die Zahlen, die Hans-Jürgen Mäscher jüngst beim Seniorentreff präsentierte, ließen die Besucher aufhorchen. „1770 Stunden ehrenamtliche Arbeit“, listete er auf, „sind im vergangenen Jahr von den 29 Ehrenamtlichen in unserem Dorfladen „kaupen und küeden bi‘n Afrouper“ geleistet worden. Ohne die Besorgungsfahrten hinzuzuzählen“, wie er betonte. Nehme man diese noch hinzu und lege den Mindestlohn zugrunde, sei dort Arbeit im Wert von 20 067 Euro geleistet worden.

Die rund 60 Besucher des Seniorentreffs bei Buddemeier staunten – und es sollte nicht das einzige Mal sein. Denn was ihnen in der Folge von den Aktiven unter dem Dach des Freiwilligen-Forums innerhalb der Marketinginitiative „Nu män tou“ vorstellt wurde, nötigte den Frauen und Männern Respekt ab. Und nicht selten ging ein „Das habe ich gar nicht gewusst, dass es das alles gibt“, durch die Reihen. Für Mechthild Teigeler der beste Beweis dafür, mit der „Vorstellung der vielfältigen Aktivitäten des Freiwilligen-Forums“ alles richtig gemacht zu haben. „Wir wollen einfach mal zeigen, was wir im Dorf so alles haben“, sagte sie bei der Begrüßung.

Mäscher und Günter Struck lieferten beeindruckte Zahlen aus dem Dorfladen und dem Fair Trade-Café und gaben den Besuchern einen Eindruck von dem umfangreichen Sortiment, das von saisonalem Obst und Gemüse, über Kaffee, Tee und Schokolade bis hin zu den selbst gemachten Köstlichkeiten der Frauen von SK Lecker – Fruchtaufstriche, Essige und Öle, Liköre und Kuchen im Glas – reicht. „Wir haben unseren Umsatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern können“, resümierten die beiden und wiesen zudem auf das jüngst geschaffene Wochenend-Angebot von Elke Wessalofski hin, die im Café seit Anfang Februar samstags und sonntags von 13.30 bis 17.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen einlädt. „Auch das läuft super.“

Was ebenfalls hervorragend läuft, ist die aus dem Filmtreff entstandene Kulturbühne, die 2019 ihr zehnjähriges Bestehen feiert und nahezu monatlich für gute Unterhaltung durch Kabarettisten, Zauberer und Unterhaltungskünstler sorgt. „Im Durchschnitt“, hatte Hartwig Pruin ausgerechnet, „haben wir über die Jahre einen Zuschauerschnitt von 86“, sagte er über die 4933 Besucher von 57 Veranstaltungen. Tendenz steigend. Um Auf- und Abbau sowie den Thekenbetrieb während der Veranstaltungen zu gewährleisten, stellen sich knapp 20 Ladberger in den Dienst der guten Sache. „Wir würden uns über Nachwuchs freuen“, so Pruin.

Ebenfalls nicht wegzudenken aus dem Veranstaltungsprogramm, wenngleich Elisabeth Hartmann zugab, „zuletzt nur noch sporadisch Veranstaltungen anzubieten“, ist der Lesekult. Angefangen mit den stets gut besuchten Märchenfrühstücken und plattdeutschen Abenden, laden die Ehrenamtlichen in diesem Jahr zu sechs Lesezirkeln mit Evelyn Wagner ins Fair-Trade-Café. Der nächste findet am Montag, 11. März, ab 19.30 Uhr statt.

Doch was helfen die tollsten Veranstaltungen, wenn man nicht mobil genug ist, um dorthin zu kommen. Um der Vereinsamung älterer Mitbürger gerade im Außenbereich entgegenzuwirken, haben Karl-Heinz Niemeier und seine Mitstreiter 2004 den DRK-Seniorenfahrdienst ins Leben gerufen. Der fährt Interessierte wöchentlich zu den Veranstaltungen des Seniorentreffs. In Zahlen ausgedrückt: Seit 2004 haben Niemeier und Co. 4618 Mitfahrer begrüßt.

Weniger öffentlich, aber nicht weniger wichtig sind die Dienste, die Inge Lang und Gudrun Struck beziehungsweise Burghardt Schröder und Manfred Höse anbieten. Während die Frauen am zweiten und vierten Mittwoch im Monat Senioren ehrenamtlich beim Schriftverkehr helfen – beispielsweise bei Krankenkassenangelegenheiten oder Kündigungen –, sind die Männer bei Kleinstreparaturen im Haushalt zur Stelle. Als „Anti Rost“ rücken die beiden aus, wenn eine Glühbirne zu wechseln, ein tropfender Wasserhahn zu reparieren oder ein Nagel in die Wand zu schlagen ist. „30 Einsätze pro Jahr“, beschrieb Schröder die Auftragslage – und schon wieder raunte ein „Das wusste ich nicht“ durch die Stuhlreihen.

Das nächste Treffen des Freiwilligen-Forums: Weitere Ehrenamtliche und neue Ideen gesucht: Das Freiwilligen-Forum unter Leitung von Sigrid Bücker-Dowidat und Mechthild Teigeler möchte sich möglichst breit aufstellen und weiter öffnen, wie Sigrid Bücker-Dowidat betont. Sie rät, sich den 6. Mai (Montag) schon einmal im Kalender einzutragen. Dann trifft sich das Freiwilligen-Forum um 16 Uhr in lockerer Runde bei Buddemeier und freut sich über jeden, der dazustößt und mitdenkt. „Wir hoffen auf viele neue Ideen für Ladbergen“, lädt sie Interessierte ein.