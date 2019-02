Aus eins mach zwei

Die Gerüchteküche, sagt Klaus Grafflage , brodele schon länger. Er kann sich ein Lachen nicht verkneifen, wenngleich der Inhalt der Gerüchte wenig spaßig ist. „Wir schließen unser Geschäft, und die Poststelle zieht zu Hakmann“, nennt er eines. „Und Ingeborg gibt ihren Blumenladen an eine Mitarbeiterin ab“, schiebt er ein weiteres hinterher. Der Wahrheitsgehalt beider Behauptungen liegt bei null. Vielmehr haben er und Ingeborg Kluge etwas anderes vor: Die üppige rund 250 Quadratmeter große Ladenfläche von PBS Stapel wird geteilt, und das Sti(e)lwerk zieht im Sommer mit an die Dorfstraße. Die baulichen Planungen laufen auf Hochtouren.

Rückblick: Als Ingeborg Kluge im September davon erfuhr, dass Aldi auf dem Grundstück am Kreisverkehr, auf dem sie seit fast zehn Jahren ihren Blumenladen betreibt, einen Neubau plane, fiel sie aus allen Wolken. Ende Oktober folgte die schriftliche Kündigung zu Ende Juni dieses Jahres. Und danach? „Passende Ladenlokale in guter Lage sind rar“, sagt sie. Ein solches stellte ihr im November aber Klaus Grafflage in Aussicht, der anbot, die Hälfte seines eh zu großen Geschäfts abzutreten. Denn was wahr ist: „Wir sind schon länger dabei, uns platzmäßig kleiner zu ziehen.“ Seitdem Tapeten und Farben vor knapp 20 Jahren aus dem Sortiment flogen, wurde eh nur noch eine Teilfläche genutzt.

Geplant ist folgendes: Im März wird der Eingangsbereich erneuert und um einen Windfang ergänzt, durch den man künftig links zu Stapel und rechts zum Sti(e)lwerk gelangt. Aus einem Geschäft werden zwei – die Dorfstraße 16 und 14. „Quasi so, wie bis in die 70er Jahre hinein. Da gab es hier auch zwei Ladenlokale“, erinnert sich Grafflage.

Sind die Arbeiten am Eingangsbereich abgeschlossen, wird in der Mitte eine Wand eingezogen, Installationsarbeiten folgen. Läuft alles nach Plan, kann das Sti(e)lwerk im Juli/August umziehen. „Und deshalb sind wir schon kräftig am Räumen“, schildert Grafflage. „Alles rückt in den linken Teil. Vorne wird eine neue Posttheke entstehen, daran schließen sich die Lotto-Annahmestelle und unser Tresen an“, führt er aus. Das Sortiment im Bereich Bürobedarf werde etwas gestrafft, aber gängige Artikel sind weiter erhältlich sein, ebenso Zeitungen und Zeitschriften, fügt Geschäftsführer Daniel Grafflage hinzu. Das Wichtigste: Während des Umbaus wird das Geschäft durchgängig geöffnet bleiben.

Ingeborg Kluge hat ebenso konkrete Pläne im Kopf. Während sie in den nächsten Monaten weiterhin an der Lengericher Straße 1 ihre Pflanzen verkauft – und das vermutlich auch noch über den 1. Juli hinaus, solange nämlich die Aldi-Pläne noch nicht konkret werden – und dort einen „großen Ausverkauf plant“, wird sie an der neuen Adresse ihr Sortiment größtenteils beibehalten und im zugänglichen Garten an der Rückseite eine Freifläche einrichten. Dort will sie einen Ort schaffen, „an dem es Spaß macht, in Ruhe zu stöbern“.

Am Lächeln aller Beteiligten lässt sich ablesen, dass sie sich auf das gemeinsame Abenteuer unter einem Dach freuen. „Der Platz ist doch da“, sagt Klaus Grafflage. „Ich glaube auch, dass das gut funktioniert“, ergänzt Ingeborg Kluge. Und unisono ergänzen beide: „Es dürfte der Belebung des Ortskerns guttun.“ Klingt wahrlich nicht nach Geschäftsaufgaben.