Wie berichtet, macht es Platz für den Neubau des DRK-Kindergartens, der dort durch die evangelische Kirchengemeinde bis zu Beginn des neuen Kita-Jahres Ende August realisiert werden soll. Und wie bei der Gemeindeversammlung vor drei Wochen bleibt der Architekt dabei: „Dieser Zeitplan ist durchaus realistisch.“

Während binnen einer Woche das ehemalige Pfarrhaus verschwinden soll, wird zeitgleich der Bauantrag beim Kreis gestellt. Das Grevener Architekturbüro plant, in der zweiten Märzhälfte mit den Bauarbeiten zu beginnen. Gut zwei Monate später soll der Rohbau bereits stehen, ehe der langwierige Innenausbau startet. Möglich mache das die Elementbauweise in Holz mit einem hohen Vorfertigungsgrad und wenigen Trocknungsphasen sowie die Tatsache, dass die örtlichen Handwerksbetriebe bereits in den Startlöchern stünden und „lieber heute als morgen“ loslegen würden, wie Schlüter auf Nachfrage der WN erklärt.

Dass das Architekturbüro eine nahezu baugleiche Vier-Gruppen-Anlage für bis zu 73 Kinder im vergangenen Jahr in Reckenfeld errichtet hat, spiele ihnen ebenfalls in die Karten und „macht mich auch so realistisch, dass wir noch schneller sein können.“

An der Beethovenstraße in Reckenfeld, rekapituliert er, habe der Schlüssel bei Baustart im April zum 1. November übergeben werden können. „Nun müssen wir die Bauzeit um gut einen Monat verkürzen“, so Schlüter. Auch Martin Oelrich als Vorsitzender des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde scheint den Glauben an eine rechtzeitige Fertigstellung keineswegs verloren zu haben. „Bisher ist die Zusammenarbeit top gelaufen“, lässt er die Lokalpolitiker wissen.