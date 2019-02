Tolle Tage werfen Schatten voraus

Am Sonntag starteten die Jüngsten bereits eine Polonaise durch die evangelische Kirche, heute Nachmittag feiern bestimmt wieder an die 150 Damen und Herren gemeinsam im Seniorenheim, und am Donnerstagabend steigt die große Party des Schützenvereins Overbeck. Der Karneval hat das Heidedorf in diesen Tagen fest im Griff. Und es wird noch wilder, wenn am Rosenmontag zahlreiche Narren-Gruppen mit ihren Bollerwagen durch den Ort ziehen und den Ortskern mit ihrem familienfreundlichen Straßenkarneval ab 15.11 Uhr im besten Sinne „lahm legen“. Ladbergen Helau!

Willkommen sind Frauen mit und ohne Kostüm sowie Männer mit und ohne Krawatte, schreibt der Schützenverein Overbeck im Vorfeld seiner Weiberfastnachtsparty am 28. Februar – die Gäste machten in den zurückliegenden Jahren immer reichlich davon Gebrauch, wenn sich die Turnhalle an der Jahnstraße ab 20.11 in ein Narrenhaus verwandelte.

Das soll nach Strippenzieher Manfred Decker und seinem Team übermorgen erneut der Fall sein. Einige hundert Besucher kommen seit Jahren, um sich bei Musik von DJ Andre warm zu schunkeln und zu tanzen. Es sei eine „schöne Traditionsveranstaltung“, sagt Decker, der in den vergangenen Jahren auch häufiger karnevalsfreudige Grüppchen aus den Nachbarorten begrüßte. „Sonst ist ja auch nicht mehr viel los“, sagt er mit Blick in die nördliche Umgebung. „Zumal der Eintritt kostenfrei ist und Frauengruppen ab sieben Personen eine Flasche Sekt erhalten.“

In Ladbergen genießt der Karneval noch einen recht hohen Stellenwert. Nachdem der Schützenverein über Jahrzehnte zur aufwendigen Prunksitzung lud, hat sich die Weiberfastnachtsparty längst zu einem Dauerbrenner entwickelt. Seit einigen Jahren geben sich auch das frischgekrönte Karnevalsoberhaupt des Rosenmontagszugs und der Elferrat gegen 22 Uhr die Ehre.

Wer das in diesem Jahr sein könnte? Helmuth Gollan will sich noch nicht viel entlocken lassen. Nur das: „Sie oder ihn kennt jeder. Sie oder er ist immer dabei und wird den ein oder anderen aber sicherlich überraschen“, gibt er sich geheimnisvoll.

Weitaus auskunftsfreudiger ist das, was er zum Umzug am Montag, 4. März, sagt. 23 Zugnummern starten – angeführt von Dorfsheriff Andreas Milfeit und begleitet vom Spielmannszug im TV Hohne – um 15.11 Uhr vom Rathaus an der Jahn­straße über die Mühlenstraße, am Mühlchen vorbei, den Mühlenkamp entlang auf die Dorfstraße. Bei Getränke Berlemann werden die Karnevalisten mit ihren handgezogenen Gefährten eine kurze Pause einlegen, ehe sie zurück über die Dorf- und Mühlenstraße wieder zur Turnhalle in der Jahn­straße ziehen, wo sich eine erneute Party bis in die Abendstunden hinein anschließt.

Zum Motto hat der Elferrat im 50. Jahr nach der Mondlandung von Neil Armstrong den Spruch „Wir heben ab“ erkoren – und Helmuth Gollan kann nach dem Blick in den ein oder anderen Schuppen zufrieden feststellen: „Da sind wieder ein paar schöne Wagen dabei.“

Auch die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Polizei, DRK und Feuerwehr laufe wie in den Vorjahren „wunderbar“. „Wir stehen bereit“, sagt er und hofft, dass das auch viele kleine wie große Karnevalisten am Straßenrand tun werden. Gerade bei Familien mit kleineren Kindern steht der spezielle Rosenmontagszug hoch im Kurs. Wurfmaterial in Form von Süßigkeiten und Co. hätten die Wagen genügend an Bord. Bleibt nur noch die Hoffnung auf gutes Wetter. Und das sieht ersten Prognosen zufolge fürwahr ausbaufähig aus.

Info: Straßensperrungen an Rosenmontag

Anlässlich des 13. Ladberger Rosenmontagszuges werden Teilbereiche der Straßen Auf dem Rott, Dorfstraße, Jahnstraße, Kattenvenner Straße, Mühlenkamp und Mühlenstraße am Montag, 4. März, von 13.30 bis 18 Uhr für den Verkehr vorübergehend voll gesperrt sein. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird eine Ortsdurchfahrt dann zeitweilig nicht möglich sein. Alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden aus Gründen der Sicherheit für Teilnehmer und Zuschauer an der bekannten Zugstrecke um Verständnis und besondere Rücksichtnahme gebeten.