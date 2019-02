Aldi präsentiert überarbeitete Pläne

Demnach beabsichtigt Aldi auf dem ortskernprägenden Eckgrundstück Lengericher-, Tecklenburger und Schillerstraße, auf dem aktuell ein Wohn- und Geschäftshaus mit dem Blumenladen „Sti(e)l­werk“ beheimatet ist, künftig einen Aldi-Markt sowie ein zusätzliches Wohngebäude zu errichten. Das dort stehende Gebäude wird abgerissen. Die Mieter haben bereits ihre Kündigung erhalten, Floristin Ingeborg Kluge wird wie berichtet im Sommer zu Stapel an die Dorfstraße ziehen. Ursprünglich hatte Aldi ausschließlich den Bau eines 1041 Quadratmeter großen eingeschossigen Neubaus vorgesehen – ohne zusätzlichen Wohnraum.

Die Politik soll über die Änderung des Flächennutzungsplans befinden, die vorsieht, im nördlichen Teil des rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück ein Sondergebiet, also großflächigen Einzelhandel, und im südlichen Bereich unmittelbar am Kreisverkehr Wohnbebauung zu ermöglichen. „Mit der Aufstellung dieser Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 33 Vordermark aufgestellt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage weiter.

Noch vor einer Woche hatte Martin Golly, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi in Greven, gegenüber den WN geäußert, dass der Discounter derzeit versuche, „die uns von der Politik mit auf den Weg gegebenen Wünsche zu erfüllen“. In drei bis vier Wochen, gab er an, könne man einen großen Schritt weiter sein. Das könnte nun anscheinend schneller gehen als gedacht. Auf Nachfrage übte sich der Aldi-Vertreter gestern Mittag zwar weiter in Zurückhaltung, bestätigte aber, dass man dem geforderten Kompromiss in einem gemeinsamen Termin mit Politik und Verwaltung näher gekommen sei.

Spätestens kommenden Donnerstag dürfte es auf viele noch offene Fragen zu Wohnhaus, Aldi-Markt und die geplante Anlagengestaltung Antworten geben. Der Architekt wird das geplante Vorhaben in der öffentlichen Ausschusssitzung vorstellen. Diese beginnt um 19 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.